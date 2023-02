Review: Blurb fotoalbums via Lightroom Classic

Hoewel het papier een mooi kunstzinnige uitstraling en gevoel geven, is de rode lijn tussen de bladen erg storend. Je merkt dit pas wanneer de bladen wat meer opengevouwen worden.

Er is meer keuze, maar niet via Lightroom Classic

Het is niet de bedoeling dat het album zo ver open gevouwen wordt, dat is direct duidelijk. Maar het is wel iets wat makkelijk gebeurd in het normale gebruik, waardoor de bladen in het midden bijna layflat kunnen worden.De bladen vallen hierdoor ook niet mooi open, en je ziet dat duidelijk terug in de manier hoe de bladen verspringen bij het open liggen. Hoewel het papier erg mooi is, en de prints er goed uitzien, doen deze dingen toch afbreuk aan het geheel. Wellicht dat in een layflat uitvoering dit veel beter tot recht komt.Het was niet geheel duidelijk of de Blurb fotoboeken in Lightroom Classic een traditionele verlijming hadden, of dat ze layflat zouden zijn. Alleen bij het papiertype staat de vermelding 'standaard layflat' als optie.Wil je een andere papier soort voor je layflat album, zoals de Proline of Premium, dan ben je bij het bestellen via Lightroom Classic beperkt tot de normale fotoboeken zonder layflat optie. Dat is zonde.