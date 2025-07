Review: Canon RF 24mm, 35mm en 50mm VCM objectieven

Een compositie met de zon net buiten beeld. De RF 35mm VCM heeft geen last van flares in deze situatie. Een zonnekap is niet gebruikt. (EOS R5 mark II met RF 35mm VCM op f/4)

Autofocus

De Voice Coil Motor is volledig stil. Er is totaal geen geluid te horen tijdens het scherpstellen. Aangezien er geen beeldstabilisatie op deze objectieven aanwezig is, heb je ook geen last van dat geluid. Scherpstelling is bijzonder snel en nauwkeurig.Het objectief verandert niet in lengte bij het scherpstellen. Omdat de scherpstelling elektronisch is, moet het objectief op de camera zitten om te werken, ook wanneer de scherpstelling op handmatig is ingesteld.