Review: Cursus Nachtfotografie door Nando Harmsen

Hét grote voordeel van de videocursus is dan onmiskenbaar, dat je een en ander nogmaals kan afspelen. Bij zijn uitleg verwees hij overigens wel naar twee andere cursussen: een over belichting en een over het histogram; een uitvoeriger uitleg daarbij is dus zeker nodig.



Een handige tip om beweging te voorkomen was zeker ook gebruik te maken van de zelfontspanner. Nu heb ik zelf een draadontspanner/afstandsbediening, maar voor wie die niet heeft of die vergeten is mee te nemen, is het gebruik van de zelfontspanner een gouden tip.



Video 10 behandelt het fotograferen van de maan bij nacht, samen met verlichte gebouwen, waaronder een verlichte kerk, gelokaliseerd aan de Waalkade te Nijmegen.





Scherpe maanfoto

Flitsen

Webinar

Allerlei technische tips om de maan scherp in beeld te krijgen, passeren de revue. Daarbij had ik aan de in beeld verschijnende aanwijzing '500/brandpuntsafstand * cropfactor' als beginnend nachtfotograaf een hele kluif.De uitleg gaat zelfs zover dat met behulp van de app PhotoPills de baan van de maan kan worden bekeken ten opzichte van de kerktoren. Daarmee kan je het meest gunstige moment bepalen om de foto te maken.De nabewerking van deze 'maanfoto' in Lightroom Classic (video 18; duur 25:58 minuten) was instructief om eens te zien, maar hierbij is kennis van de cursus Lightroom onontbeerlijk.Dat je portretfotografie (met flits) bij nacht in twee stappen moet opbouwen – eerst in de Av-stand voor het achtergrondlicht en daarna in de M-stand met flits – was erg verhelderend. Dat Nando hierbij geen statief gebruikte, verbaasde mee.Gevraagd naar het waarom (zie over deze vraagfunctie hieronder) kreeg ik van Nando als antwoord:In video 16 wordt het gebruik van een reportageflitser helder en duidelijk uitgelegd. Bij video 17 – HDR gebruiken bij veel stadslichten – had ik de handleiding van mijn eigen camera nodig om uit te vinden wat er precies met 'bracketing' bedoeld werd.Uiteindelijk kwam ik via 'Belichtingstrapje' bij AEB (Auto Exposure Bracketing) terecht, een term die later in de video ook valt. Een en ander werd verder goed in beeld gebracht.In 'Een eenvoudige HDR-bewerking' (video 20; duur 10:32 minuten) geeft Nando een aantal tips en trucs om met behulp van Lightroom Classic een aantal verschillend belichte foto's samen te voegen tot een HDR-foto en die nog beter en mooier te maken.Aan het einde van de cursus volgde nog een webinar (video 21; duur 66:20 minuten), waarin Nando als vervolg op zijn boek 'Landschapsbijbel' een volgende uitgave presenteert, te weten 'De Nachtfotobijbel', met de op de Suske en Wiske-albums geďnspireerde ondertitel '101 Tips voor noeste nachtfotografie'.Je kunt deze webinar hieronder ook bekijken: