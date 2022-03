Nachtfotografie tip: kies ook eens voor zwartwit

Als de kleur van het licht je niet aan staat, waarom dan niet zwartwit? Maar dat mag niet de enige reden zijn om zwartwit te kiezen. Het is namelijk bijna altijd geschikt voor dit soort fotografie.

Zwartwit is perfect voor nachtfotografie. In het donker, met alle verlichting is het contrast altijd al groter dan overdag, als het licht overal aanwezig is.Je hebt in het donker de plekjes waar het licht niet of nauwelijks komt. Geheimzinnige plekken, die de kijker tot de verbeelding kunnen spreken. Wat zou er in het duister schuil houden?Vervolgens is er het licht, dat op sommige plekken het duister weg jaagt. Wat is er beter geschikt dan zwartwit voor het vertellen van een spannend verhaal in één enkele foto. Het is licht met de schaduwen, of beter gezegd, donker waar het licht in doordringt.