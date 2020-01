Review: DesignCap (nieuwste versie)

Conclusie

Ik was al eerder enthousiast over DesignCap, omdat iedereen ermee in staat is om snel tot leuke ontwerpen te komen. Het programma werkt intuÔtief en geeft behoorlijk wat vrijheid om bestaande templates aan te passen.Niet alles is mogelijk natuurlijk, en als je gewend bent met Photoshop je eigen ontwerpen tot in detail naar eigen wens te creŽren vind je dit wellicht veel te beperkt.Er zitten nog wat kleine ontwerpfoutjes (zoals hierboven vermeld) in het Infographics-gedeelte, maar die zullen er ongetwijfeld snel uit worden gehaald.Voor het geld hoef je het eigenlijk ook niet te laten. Ik zou wel voor een Plus-versie gaan, dat kost dan zo'n 6 dollar per maand. Dit programma is een aanrader voor fotografen die ook regelmatig wat ontwerp-activiteiten moeten verrichten, maar hier weinig ervaring in en/of tijd voor hebben!