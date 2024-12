Review: SmallRig x Potato Jet Tribex videostatief

De SmallRig x Potato Jet Tribex met een aantal verschillende video setups.

Natuurlijk is het hydraulisch systeem het belangrijkste aspect van dit statief. Dit werkt heel goed. Het is wel even wennen dat je moet wachten tot de hendel na het opstellen helemaal in de originele positie is. Doe je dit niet, dan zakt het statief een klein beetje in.Dit is op zich niet echt een nadeel. Echter, die wachttijd wordt langer naarmate het kouder is. Bij kamertemperatuur duurt het een seconde, bij 4 graden Celsius loopt dat op naar drie seconde. Hoewel het verschil een paar seconden is, is het merkbaar.Dit hydraulisch systeem betekent wel dat je geen mogelijkheid hebt om de statiefpoten uit elkaar te halen voor reiniging. Mocht je het statief in water zetten, dan kan je er in feite wel vanuit gaan dat het waterdicht is. Anders werkt de hydrauliek immers niet.