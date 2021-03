Review: Fujifilm GFX-100 middenformaatcamera

De Fujifilm GFX 100 is een extreme camera. Een middenformaat camera met 102 megapixel sensor, beeldstabilisatie en vlotte autofocus. Ik kon een paar maanden met deze camera spelen. Hierbij mijn review van de GFX 100.





Fujifilm GFX-100 Specificaties

In de hand

Bediening

- 102 megapixel BSI-CMOS sensor (44 x 33 mm)- 5-assige beeldstabilisatie- Lichtgevoeligheid: 100 - 12.800 ISO (uitgebreid: 50 - 102.400)- 16-bit RAW beelden- 5 foto's per seconde- 4K video (30p)- Fase detectie op de sensor- Verwijderbare zoeker (OLED, 5,76 miljoen beeldpunten)- 2x SD kaartsloten- GF lens vatting- 2x batterij (800 opname)- 3,2 inch kantelbaar scherm (2,36 miljoen beeldpunten)- Gewicht: 1.400 gram- Afmetingen: 156 x 164 x 103 mmHet eerste dat opvalt aan deze camera is dat ie enorm is. Tenminste, vergeleken met een kleinbeeldcamera. Vergeleken met andere middenformaatcamera's is ie namelijk best compact.Met 1,4 kilogram is het geen lichte camera (maar lichter dan een Nikon D6 of Canon 1D X). Dat voel je uiteraard ook direct als je hem oppakt. Desondanks ligt de camera nog lekker in de hand door de prettige grip. Je kunt je hand er goed omheen slaan en hebt op alle belangrijke plekken contact met de camera.Tenminste, zolang je de standaard greep gebruikt. Je kunt de camera immers ook draaien en dan de portretgreep gebruiken. Die ligt echter een stuk minder prettig in de hand. Vooral omdat de greep bij je vingers een stuk kleiner is. Bovendien zitten de knoppen in deze stand op een iets afwijkende plek. Onhandig.In de praktijk gebruik ik de portretgreep vrijwel nooit, dus ik stoorde me er verder niet aan. Gebruik jij de tweede greep wel regelmatig, dan is dit iets om rekening mee te houden.Al met al voelt het als een hele solide camera. Je hebt echt iets in handen. Veel fotografen vinden dat prettiger dan een ielige systeemcamera.De bediening van de camera zelf ben ik niet zo heel enthousiast over. Normaal ben ik bij Fujifilm juist wel heel enthousiast over de bediening: alles is op gevoel en met grote draaiknoppen in te stellen.Bij de GFX-100 stapt Fujifilm hier juist vanaf. Dat maakt de camera wellicht flexibeler in te stellen naar je eigen smaak, maar mist dat lekkere gevoel van het op te tast kunnen instellen van de camera. De GFX-100 moet je eerst goed leren kennen voordat je hem blindelings kunt bedienen.Bovendien zijn de draaiwieltjes nog wel eens per ongeluk te verdraaien en (vooral die achterop) wil je nog wel eens per ongeluk een wieltje indrukken waardoor je bijvoorbeeld ongewild een ander scherm te zien krijgt.