Nikon heeft de Coolpix P1100 met 125x optische zoom aangekondigd

Nikon heeft de opvolger van de succesvolle Coolpix P1000 uitgebracht. Deze camera, de Coolpix P1100 heeft een 125x optische zoom en is in alle opzichten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger.



Enige tijd geleden kondigde Nikon aan dat de succesvolle Coolpix P1000 uit het assortiment gehaald werd. Het was een teken aan de wand voor de opvolger. Vanaf eind februari 2025 is deze opvolger, de Coolpix P1100 verkrijgbaar.