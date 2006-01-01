Review: Geekoto Y-Wing Reflector

Review: Geekoto Y-Wing Reflectorvrijdag 27 maart 2026, 16:32 door Elja Trum | 71x gelezen | 0 reacties
Als ik een reflectiescherm nodig had gebruikt ik eigenlijk altijd een eenvoudigd ronde uitklapreflector. Je kent ze wel, zo'n 5 in 1 ding. Van Frank Doorhof ontving ik recent de Geekoto Y-Wing Reflector ter review en dat werkt toch wel erg prettig.
De Geekoto Y-Wing Reflector is een reflector van 120 bij 65 centimeter in een Y-vorm. Hij is in drie vlakken opgedeeld waarmee die Y-vorm gevormd wordt.
Hierdoor reflecteert ie niet alleen onder één hoek het licht, maar direct onder drie verschillende hoeken. Zo vult ie de schaduwen goed op.
Wat prettig is aan het systeem is dat je hem in een paar seconden opzet of afbreekt. Het geheel klapt eenvoudig uit (en in). Er wordt een tas bijgeleverd waarmee hij compact op te bergen en mee te nemen is.
Je kunt de reflector gebruiken met zilver, goud of wit. Persoonlijk vond ik de wit meestal het mooiste resultaat geven. Je wisselt de kleur met behulp van een doek die je met klittenband erop kunt bevestigen.
Waar deze reflector helemaal goed uit de verf komt is bij het gebruik van een beautydish. Daarmee krijg je doorgaans harde schaduwen die je vaak met een reflector wilt verminderen. Met deze reflector is dat heel eenvoudig.
Meestal ben ik niet zo enthousiast over het werken met een beautydish, maar deze reflector veranderde dat voor mij. Het is hiermee heel eenvoudig de lelijke donkere schaduwen op te lichten. Dat levert dan foto's de foto van Emma hieronder.
Je maakt de reflector eenvoudig vast aan een (lamp)statief. Op dat verbindingspunt zit ook een draaimogelijkheid zodat je hem ook nog snel kunt richten waar je maar wilt.
En natuurlijk hoef je de reflector niet per se vanaf onder te gebruiken om schaduwen op te lichten. Hij werkt ook uitstekend als reflector vanaf de zijkant.
Zeker als je geen assistent bij de hand hebt om een reflectiescherm vast te houden is de Geekoto Y-Wing Reflector er handig. Je zet hem vast op een statief en hij staat als een huis.
Prijs
De Geekoto Y-Wing Reflector is te bestellen bij de webshop van Frank Doorhof voor 165 euro.
Zelf heb ik hem ook aangeschaft, zodat ik hem niet meer terug hoeft te sturen. De Y-Wing Reflector is een mooie aanvulling op mijn studio (en ook erg eenvoduig bruikbaar voor op locatie).
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.
