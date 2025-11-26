Review: Geekoto LS-28A Pro autostand statief

Meer: Reviews
Review: Geekoto LS-28A Pro autostand statiefwoensdag 26 november 2025, 11:44 door Elja Trum | 37x gelezen | 0 reacties
Van Frank Doorhof ontving ik het Geekoto LS-28A Pro Autostand Aluminium statief. Het bijzondere aan dit (lamp)statief is dat het automatisch uitklapt als je het neerzet. Ik heb het tijdens een aantal shoots in de praktijk uitgetest.
Het automatisch in- en uitklappen van het statief maakt het erg eenvoudig om dit statief snel en eenvoudig te verplaatsen tijdens een shoot. Het is geen statief om je camera op te zetten, maar bijvoorbeeld een flitser, continue lamp of een actiecamera.
Geekoto heeft ervoor gezorgd dat je het statief op meerder manieren in kunt zetten, doordat je de schroef om kunt draaien voor een kleiner formaat. Nadeel van dit systeem is dat deze schroef redelijk los in het statief zit. Als er niks opzit kan de schroef door beweging in het statief zakken.
Zelf heb ik hem gebruikt met een actiecamera om videoopnames te maken van een shootfoto. Dan is het handig om snel de camera op een andere plek te zetten voor een ander standpunt of bij het verplaatsen naar een andere locatie.
Het statief wordt geleverd inclusief 1/4 inch adapter, een compact balhoofdje en een tas. Het statief meet 65 centimeter in zijn ingeklapte staat en kan een hoogte bereiken van maar liefst 2,45 meter.
Handig is dat het statief inclusief het balhoofd (op het statief) in de tas past, zolang je de top van het balhoofd omklapt. Zo kun je het geheel eenvoudig vervoeren.
In de praktijk
Voordat het stysteem werkt moet je eerst de middenkolom uitschuiven. Dit doe je door aan het oranje deel te draaien, zodat deze los komt. Je kunt dan de middenkolom naar boven schuiven, waarna je het statief kunt neerzetten.
Vanaf dan is het verplaatsen van het statief eenvoudig; je tilt het op en het klapt in. Zet je het weer neer dan klapt het weer uit en blijft het direct staan.
Er zijn ook wat praktische nadelen. Zo klapt het statief eigenlijk het best uit op een vlakke ondergrond. Het is dus niet echt geschikt voor gebruik in de natuur.
Het tweede nadeel is dat de middenkolom vast zit: je kunt het niet draaien. Bij voldoende ruimte geen probleem, dan draai je gewoon het hele statief. Hebben de poten minder ruimte om te bewegen, dan moet hetgeen je op het statief hebt staan kunnen draaien.
Met mijn actiecamera op het statief liep ik hier regelmatig tegenaan. Ik begreep van Geekoto dat de middenkolom vast staat voor de stevigheid van het statief. Het maakt het echter ook minder praktisch in gebruik.
Conclusie
Het systeem voor het in- en uitklappen werkt -op een egale ondergrond- prima. Je kunt het statief snel en eenvoudig verplaatsen zonder dat de poten in de weg zitten.
Dat de middenkolom niet kan draaien is een nadeel, maar dit hoeft geen probleem te zijn als wat jij op het statief zet zelf de mogelijkheid heeft eenvoudig te draaien.
Prijs en beschikbaarheid
De Geekoto LS-28A PRO Autostand is te koop voor 133 euro en te bestellen bij Frank Doorhof.
» Geekoto LS-28A PRO Autostand
Let op: Momenteel (woensdag 26 november 2025) is dit statief in de Black Friday aanbieding bij Frank Doorhof. Je kunt er nu 2 aanschaffen voor 225 euro (normaal 266 euro).
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Review: Sirui L324F met KS-G3 geared statiefkop
door Nando Harmsen
-
Een reden om voor twee statieven te kiezen
door Nando Harmsen
-
Platypod nu in Nederland verkrijgbaar
door Elja Trum
-
Review: SmallRig x Potato Jet Tribex SE statief
door Nando Harmsen
-
Natuurfotografie tip: Kies een lichtgewicht statief voor onderweg
door Rob Dijkstra
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.889 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.