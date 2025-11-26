Review: Geekoto LS-28A Pro autostand statief



Zelf heb ik hem gebruikt met een actiecamera om videoopnames te maken van een shootfoto. Dan is het handig om snel de camera op een andere plek te zetten voor een ander standpunt of bij het verplaatsen naar een andere locatie.



Het statief wordt geleverd inclusief 1/4 inch adapter, een compact balhoofdje en een tas. Het statief meet 65 centimeter in zijn ingeklapte staat en kan een hoogte bereiken van maar liefst 2,45 meter.



Handig is dat het statief inclusief het balhoofd (op het statief) in de tas past, zolang je de top van het balhoofd omklapt. Zo kun je het geheel eenvoudig vervoeren.





In de praktijk

Voordat het stysteem werkt moet je eerst de middenkolom uitschuiven. Dit doe je door aan het oranje deel te draaien, zodat deze los komt. Je kunt dan de middenkolom naar boven schuiven, waarna je het statief kunt neerzetten.Vanaf dan is het verplaatsen van het statief eenvoudig; je tilt het op en het klapt in. Zet je het weer neer dan klapt het weer uit en blijft het direct staan.