Review: Haida M10 inset Variabel ND filter

Het variabel grijsfilter van Haida is in feite een polarisatie filter, dat je moet combineren met een M10 drop-in polarisatie filter.

Het Haida M10 Insert Variabel ND filter is in feite een vierkant polarisatiefilter van 100 x 100 mm dat in een filterhouder geplaatst kan worden.Het dient gebruikt te worden met het polarisatiefilter van het M10 systeem, waardoor je in feite twee losse polarisatiefilters in je filterhouder hebt.Door je standaard polarisatiefilter te roteren met het wieltje bovenop het filter, kun je regelen hoeveel licht er doorgelaten wordt.Het filter is van hetzelfde materiaal gemaakt als alle Red Diamond filters van Haida. Het is K9 Optical Glass, dat geen kleurzweem veroorzaakt, krasbestendig is, en water afstotend. Het glas heeft mooie afgeronde hoeken. Zo op het oog is het transparant met een iets donkere tint.