Review: Laowa 10mm f/2.8 Zero D autofocus

De Laowa 10mm f/2,8 Zero-D FF is een mooi en interessant objectief. De autofocus is een primeur voor Laowa, de f/2,8 een primeur voor dit brandpunt. Het objectief heeft wat minpunten, maar daar kan je rekening mee houden. De complete review met een groot aantal voorbeelden is te lezen op de website van Cameraland.nl . Het objectief is te verkrijgen voor 979 euro, met autofocus voor Sony E en Nikon Z. Voor de Canon RF en Sony FE is het objectief uitsluitend in manual focus te krijgen.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.