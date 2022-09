Sportfotografie: hoeveel scherpstelpunten gebruik je?

f/3.5, 1/1.000s, 2.500 ISO @ 400mm

Meer tips over sportfotografie

Zelf vind ik het het prettigst om met één scherpstelpunt in het midden van het beeld te werken. Hierdoor heb ik zelf in de hand waar ik op scherpstel. De camera gaat niet voor mij denken, want dat kan vaak op het laatste moment fout lopen.Door een punt in het midden te pakken weet ik zeker dat de scherpte precies daar ligt waar ik hem wil hebben. Het middenste scherpstelpunt is bovendien vaak het meest gevoelig, je kunt er ook bij minder licht nog goed mee scherpstellen.Wat is jouw favoriete manier van scherpstellen voor sportfotografie?Deze sportfotografie tip komt uit het gloednieuwe boek De Sportfotobijbel, 101 tips voor succesvolle sportfoto's. Wil je meer praktische sportfotografie tips?Haal de Sportfotobijbel nu in huis!