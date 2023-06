De custom instellingen sneltoets op de Canon EOS R5 en R3

Gebruik je de C1-C3 opname mogelijkheden nog niet, kijk er dan eens naar. Ze zijn erg handig.

Wil jij ook gave foto's maken?

Dit is een ingrijpende wijziging van toekenning van knoppen in de Canon EOS R5 en R3. Met andere woorden, het vergt even wennen. Maar het is de moeite waard om het eens te proberen indien je de custom toetsen gebruikt. Gebruik je de custom toetsen nog niet, dan is het zinvol om je daar eens in te verdiepen.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.