Betere autofocus dankzij een grote lensopening

Om de autofocus goed te laten werken, moet het systeem kunnen zien waarop het moet scherpstellen. Er moet niet alleen maar licht zijn, er moet voldoende licht zijn. Een objectief met een grote lensopening helpt daarbij wanneer de hoeveelheid licht gering is.



Wanneer we het over een objectief met een grote lensopening hebben, denken we vaak direct aan een kleine scherptediepte. En dat klopt, het geeft je de mogelijkheid om dat te gebruiken. Maar het is geen verplichting.