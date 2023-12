Het autofocus gedrag veranderen in een Canon camera

Een goede instelling van de autofocus op een camera kan het verschil betekenen tussen je onderwerp in focus, of net niet in focus. De juiste instelling is het startpunt in het optimaal gebruik van de autofocus. In dit artikel vertel ik iets meer over het autofocus gedrag van Canon camera's.



Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn vraag naar wat de lezers van dit blog zouden willen lezen. Dit onderwerp, autofocus instellingen op een Canon EOS camera, is voorgesteld door Luc (ifiamminghi), waarvoor mijn dank.



De meeste moderne camera's hebben tegenwoordig weinig problemen met het scherpstellen. Intelligente autofocus systemen herkennen je onderwerp en stellen in een fractie van een seconde scherp. Je zou denken dat een onscherpe foto niet meer mogelijk is.



Wanneer er snelheid en beweging bij komt kijken wordt het scherpstellen een stuk moeilijker. Het autofocus systeem moet namelijk in staat zijn om het onderwerp te kunnen volgen door het beeldvlak. Dit gaat verder dan alleen een servo-AF instelling.