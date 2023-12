Review: Sirui Bi-Color LED CS100B verlichting

De Sirui Octabox type RGX105

Voldoende zacht licht, dat is wat we nodig hebben

Hoe groter de softbox is en hoe dichter de softbox bij het model staat hoe zachter het licht is. En dat is wat we willen! Maar ook: hoe groter de sofbox is hoe zwaarder hij wordt en hoe meer vermogen nodig is en dat is nu weer jammer.Deze softboxen met een doorsnede van 105 centimeter vormen een goed compromis. Het licht is heel mooi zacht en het verschil met een 130 centimeter Octabox is te verwaarlozen. De constructie ziet er degelijk uit. Het in elkaar zetten is een foefje waarbij je precies op de juiste manier wat kracht moet zetten.Er zit geen montage handleiding bij, een Youtube filmpje biedt echter uitkomst. Weet je eenmaal hoe het moet dan kan je deze octabox snel in en uit elkaar halen zonder dat je gereedschap nodig hebt.Fotograferen bij een lichtgevoeligheid van 400 ISO, een sluitertijd van 1/125 seconde en een diafragma van f/5.6 is goed mogelijk met een Sirui set bestaande uit twee lampen. De huidige beeldsensoren zijn bij 400 ISO voldoende ruisvrij en het dynamisch bereik is dan nog hoog.Omdat een gezicht, soms onmerkbaar, beweegt is het niet raadzaam een veel langere tijd dan 1/125 seconde te nemen. En houd je je aan de klassieke regel 'ogen scherp, neus scherp, oren onscherp' dan is f/5.6 bij full frame een goede waarde. Zoals ik al eerder aangaf, het licht is heel mooi zacht!