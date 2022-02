Review: Sony Xperia 5 III smartphone voor fotografie

Aan de voorkant zit een 8 megapixel camera voor de selfies.

Het uiterlijk

Ondanks de filters die gebruikt worden, is een goede kwaliteit foto wel de uitgangspositie. Hoe beter de originele foto is, hoe beter het eruit zal zien met een filtertje.Smartphone fabrikanten gaan zelfs zover om verschillende objectieven in een smartphone te plaatsen, zodat je niet langer afhankelijk bent van het digitaal inzoomen.Sony is met de Xperia 5 serie een stapje verder gegaan door functies aan de smartphone toe te voegen die voorheen uitsluitend aan de Alpha serie mirrorless camera's voorbehouden was. Het scherm van de camera app is ook vergelijkbaar met wat je op een echte camera zou kunnen aantreffen.De smartphone die ik voor deze review kreeg was de Xperia 5 III. Je kunt foto's maken, filmen, en allerlei apps gebruiken. Je kunt muziek luisteren, en - je zou het bijna vergeten - ook nog telefoneren. In deze review beperk ik me tot het gebruik van de Xperia 5 III als camera.Een smartphone moet compact en licht zijn. Je neemt deze ten slotte mee in je broekzak. De Xperia 5 III is 15,7 centimeter hoog, 6,8 centimeter breed en slechts 8,2 mm dik. Het gewicht is 168 gram.Het scherm is een 21:9 CinemaWide HDR OLED scherm van 6,1 inch met een verversingssnelheid van 120 Hz. De schermresolutie is 2520 x 1080 pixels. Sony heeft de Xperia waterbestendig en stofdicht gemaakt. Het besturingssysteem is Android.