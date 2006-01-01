Google geeft je tips tijdens het fotograferen



In de video hierboven gaat het specifiek over de cameramogelijkheden vanaf minuut 38. Camera Coach zie je vanaf minuut 42.



Het systeem analyseert wat je in beeld hebt en suggereert betere composities, belichting of zelfs compleet nieuwe invalshoeken.



Bij groepsfoto's schakelt de camera automatisch over naar Auto Best Take, waarbij tot 150 foto's worden geanalyseerd om de perfecte opname te vinden. AI kan hierbij ook verschillende foto's combineren voor dat ene perfecte plaatje.



Fotobewerking kun je direct in de foto-app van Android zelf uitvoeren en daarbij kun je tegen je telefoon pratend aangeven wat er moet veranderen in het beeld.



