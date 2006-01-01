Korting en gratis een fotografieboek cadeau bij onze online fotografiecursussen. Bespaar 90 euro!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Smartphonefotografie

Elja Trum

Google geeft je tips tijdens het fotograferen

donderdag 21 augustus 2025, 14:07 door | 62x gelezen | 0 reacties

Google heeft gisteren de Pixel 10 smartphone aangekondigd. In de nieuwe telefoon zijn AI functies vergaand toegevoegd. Eén van de nieuwe functies is een AI camera coach die je tips geeft om je foto's te verbeteren terwijl je aan het fotograferen bent.


In de video hierboven gaat het specifiek over de cameramogelijkheden vanaf minuut 38. Camera Coach zie je vanaf minuut 42.

Het systeem analyseert wat je in beeld hebt en suggereert betere composities, belichting of zelfs compleet nieuwe invalshoeken.

Bij groepsfoto's schakelt de camera automatisch over naar Auto Best Take, waarbij tot 150 foto's worden geanalyseerd om de perfecte opname te vinden. AI kan hierbij ook verschillende foto's combineren voor dat ene perfecte plaatje.

Fotobewerking kun je direct in de foto-app van Android zelf uitvoeren en daarbij kun je tegen je telefoon pratend aangeven wat er moet veranderen in het beeld.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Sportfotobijbel
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Smartphonefotografie
home

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

43.355 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord