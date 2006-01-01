Google geeft je tips tijdens het fotograferen

Meer: Smartphonefotografie
Google geeft je tips tijdens het fotograferendonderdag 21 augustus 2025, 14:07 door Elja Trum | 62x gelezen | 0 reacties
Google heeft gisteren de Pixel 10 smartphone aangekondigd. In de nieuwe telefoon zijn AI functies vergaand toegevoegd. Eén van de nieuwe functies is een AI camera coach die je tips geeft om je foto's te verbeteren terwijl je aan het fotograferen bent.
In de video hierboven gaat het specifiek over de cameramogelijkheden vanaf minuut 38. Camera Coach zie je vanaf minuut 42.
Het systeem analyseert wat je in beeld hebt en suggereert betere composities, belichting of zelfs compleet nieuwe invalshoeken.
Bij groepsfoto's schakelt de camera automatisch over naar Auto Best Take, waarbij tot 150 foto's worden geanalyseerd om de perfecte opname te vinden. AI kan hierbij ook verschillende foto's combineren voor dat ene perfecte plaatje.
Fotobewerking kun je direct in de foto-app van Android zelf uitvoeren en daarbij kun je tegen je telefoon pratend aangeven wat er moet veranderen in het beeld.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Elja Trum
