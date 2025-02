Adobe Photoshop bestaat 35 jaar

Russell is al 40 jaar bij het bedrijf. In de eerste aflevering (hierboven te zien) spreekt hij met fotograaf Joel Grimes, bekend als Canon Legend Photographer en natuurlijk ook van zijn cursus op Photofacts Academy.



In het gesprek halen de twee herinneringen op aan de tijd dat foto's nog in de doka tot stand kwamen. Ze vergelijken de handmatige stappen van vroeger met de huidige digitale workflows in Photoshop.



Zelf werk ik ook al minimaal 25 jaar met Photoshop, al is dat sinds de introductie van Lightroom (volgens mij stapte ik in bij versie 3) een stuk minder geworden.



Wat zijn jouw eerste herinneringen aan Photoshop of welk moment is je het meest bijgebleven? Deel het in de reacties!



