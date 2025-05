Voor wie is Photoshop Beta?

Als Lightroom tekort schiet, is Photoshop het programma dat je nodig hebt.

Photoshop is veel meer dan het uitvoeren van complexe fotobewerkingen. Het stelt je in staat om manipulaties van foto's te doen. Je kan tekeningen maken, 3D bewerkingen, of folders en flyers ontwerpen. Hoewel, daar zijn ook meer gespecialiseerde softwarepakketten voor.Voor de fotograaf is het simpel. Je werkt in Photoshop, in combinatie met Adobe Camera Raw. Of je werkt in Photohop via Lightroom, wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Kan je iets niet in Adobe Camera Raw of Lightroom, dan kies je voor Photoshop.Hoe zit het dan met Photoshop Beta? Om dat te beantwoorden moet je eerst weten wat een beta versie van software betekent. Een beta-versie is een test-versie. Het is software die bedoelt is om nieuwe functies te testen.