Backblaze gaat hun tarieven voor back-up verhogen

Helaas hebben ze nu aangekondigd dat de prijzen voor hun dienstverlening omhoog gaan per 3 oktober 2023. Momenteel betaal je 130 dollar om 2 jaar lang gebruik te maken van de dienst (wat neerkomt op 5,41 dollar per maand).



Vanaf 3 oktober betaal je voor dezelfde dienst 189 dollar per 2 jaar (7,88 dollar per maand). Volgens mij nog steeds het geld waard en ik denk dat er weinig goedkopere alternatieven zijn waarbij je terabytes aan data kwijt kunt voor dit bedrag.



Voor zover ik kon vinden is er geen mogelijkheid voor bestaande klanten om hun account alvast met de huidige oude prijs te verlengen. Ben je nog geen klant, dan kun je echter nu nog wel profiteren. Als je nu een 2 jaar abonnement neemt heb je nog 2 jaar de oude prijs.



Bekijk Backblaze personal



Er zitten gelukkig ook wat voordelen bij de vernieuwing van het aanbod. Nu is het nog zo dat je back-up versie geschiedenis maximaal 1 maand is. Dat wordt verhoogd naar 1 jaar. Dus bestanden die je net geen jaar geleden nog aangepast of of verwijderd hebt kun je dan nog terughalen.



Als jij geen cloudback-up dienst gebruikt zoals Backblaze, dan kan ik je deze dienst van harte aanbevelen. Het grote voordeel is dat de back-up altijd automatisch in de achtergrond draait op je computer. Je kunt dus niet vergeten te back-uppen.



Mocht je interesse hebben; als je klant wordt via deze link krijg je gratis 1 maand extra cadeau. Ik krijg die dan ook, dus mocht je deze link gebruiken; bedankt!



Een vergelijkbaar alternatief zou iDrive kunnen zijn, maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee. Mocht jij die wel hebben of nog een andere dienst gebruiken; laat het weten in de reacties!



