DxO PhotoLab als alternatief voor Lightroom

Meer: Software
DxO PhotoLab als alternatief voor Lightroomvrijdag 10 april 2026, 14:28 door Nando Harmsen | 49x gelezen | 0 reacties
Lightroom Classic is waarschijnlijk de meest populaire software voor het beheren van een fotocatalogus. Het geeft je bovendien de mogelijkheid om foto's digitaal te ontwikkelen. Er zijn alternatieven, zoals Capture One en DxO PhotoLab. Ik heb eens naar die laatstgenoemde gekeken.
Het programma DxO Photolab verschilt in beginsel in één belangrijk aspect. Je hebt geen abonnement nodig. Althans, op dit moment niet. Met softwarebedrijven weet je immers nooit hoe het balletje gaat rollen.
Dus, voor nu is het een eenmalige aanschaf. Daarbij krijg je een pakket dat vergelijkbaar is met Lightroom. Maar in plaats van een catalogus, maakt DxO PhotoLab gebruik van de mappenstructuur die je op de harde schijf hebt staan.
Het ontbreken van een catalogus betekent ook dat de bewerkingen die je uitvoert niet in een database opgeslagen worden. DxO PhotoLab slaat de aanpassingen op in een apart klein bestandje met een eigen unieke extensie .DOP.
Dit DOP-bestand bevat alle informatie over de bewerkingen die je op een foto uitvoert, de classificatie en het kleurlabel, en de sleutelwoorden. Het is dus essentieel dat dit DOP-bestand altijd bij het fotobestand blijft staan.
Deze manier heeft voordelen en nadelen. Het nadeel is de verdubbeling van het aantal bestanden in de folders met foto's. Dit zijn weliswaar kleine bestanden, maar als je 200 foto's hebt, komen er 200 kleine DOP-bestanden bij te staan.
Een voordeel is het gemak van het verplaatsen van foto's buiten DxO PhotoLab om. Maar het geeft vooral de veiligheid dat alle bewerkingen gedecentraliseerd opgeslagen zijn. Er is geen groot catalogusbestand dat stuk kan gaan.
Zowel uiterlijk als functionaliteit van de PhotoLibrary van DxO PhotoLab is vergelijkbaar met Lightroom Classic. Het is alleen even wennen aan de manier van werken, wat misschien een of twee weken tijd kost.
Dit wennen geldt ook voor de bewerkingsmodule, of Customize zoals het bij DxO PhotoLab genoemd wordt. De gereedschappen voor bewerking zijn anders ingedeeld. Je moet hier even een weg in vinden, wat tijd kost.
DxO PhotoLab geeft de gelegenheid om gereedschappen als favorieten te markeren, zodat de gereedschappen die je niet snel gebruikt niet zichtbaar zijn. Het grootste nadeel dat ik ervaar zijn de kleine letters en de kleurstelling.
Inactieve gereedschappen zijn lichtgrijs op grijs, wat het moeilijk leesbaar maakt, zeker met de grootte van de tekst. Dit wordt beter als het actief is, maar de tekst blijft klein. Helaas heb ik geen instelling gevonden om dit aan te passen.
Ik heb nog niet heel veel met DxO PhotoLab gewerkt, en alleen globaal bekeken hoe het programma in elkaar zit. Ik heb al snel ontdekt dat het een perfect alternatief is voor Lightroom Classic.
Wanneer je de website van DxO bekijkt is het niet direct duidelijk welke software je moet hebben. Er staan verschillende pakketten, maar met DxO PhotoLab heb je alles wat je nodig hebt, inclusief DxO PureRAW.
Ben je op zoek naar een manier om je foto's te organiseren en bewerken, zonder abonnement en zonder in te leveren op functionaliteiten? Dan adviseer ik je om eens naar DxO PhotoLab te kijken.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ook interessant
-
Een impressie van DxO PureRAW4 plugin voor Lightroom
door Nando Harmsen
-
Hasselblad X1D-50c krijgt topscore van 102 bij DxOMark
door Michelle Peeters
-
DxO neemt Nik Collection van Google over
door Michelle Peeters
-
Sigma 85mm f/1.4 Art hoogste score ooit op DxOMark
door Aäron Nasarany
-
Praktijktest: DxO ONE
door Laura Vink
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.084 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.