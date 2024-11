Gaan fabrikanten meer en meer op digitale beeldcorrectie vertrouwen?

Het verschil van de Canon RF10-20mm f/4L met en zonder in-camera beeldcorrectie. Het verschil is schrikbarend.

De nieuwe RF 24mm, RF 35mm en de RF 50mm met de VCM motor vertonen een flinke vertekening wanneer de beeldcorrectie uit staat. Dit betekent dat de objectieven ontworpen zijn om gebruikt te worden met beeldcorrectie ingeschakeld. Net als bij Sony.Ik begrijp het van de ene kant, want de wens is er om objectieven compact, lichtgewicht en tegelijkertijd lichtsterk te maken. Wil je dat met een zo perfect mogelijk beeld hebben, dan worden de objectieven groot, zwaar en duur.Dat is dan wat opvalt aan deze objectieven. Hoewel de prijs niet laag genoemd mag worden, is de prijs wel lager dan bij objectieven die wel een nagenoeg perfect beeld geven. Je moet iets inleveren om klein en relatief goedkoop te kunnen zijn.Daarvoor is dus beeldcorrectie nodig. Die corrigeert de lensfouten op een heel slimme en goede manier. Daardoor is een objectief van Canon nu niet 3.000 euro, maar 1.600 euro, om een voorbeeld te geven. En weeg het objectief geen 1.000 gram, maar 700 gram.Echter, beeldcorrectie komt met een prijs. Vignettering corrigeren betekent dat de schaduwen opgelicht moeten worden, soms wel met twee stops of meer. Dat is niet erg bij ISO100 tot ISO 1600, maar bij hogere ISO-waarden zal ruis een probleem kunnen worden.