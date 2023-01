Niet zo fan van nabewerken? Neurapix doet het voor je!

Het programma leert van jouw eerdere bewerkingen en kan zo tot 600 foto's per minuut in jouw eigen stijl bewerken.



Het zou niet gaan om het kopiëren van instellingen, maar de plug-in kan je stijl toepassen op heel veel verschillende soorten foto's.



Eerder lanceerde overigens al een soortgelijke dienst; Imagen. Die plug-in is echter ongeveer twee keer zo duur dan Neurapix.



Je betaalt een paar cent per bewerkte foto. Een complete bruiloft bewerken (van 500 foto's) kost je ongeveer een tientje.



Het idee vind ik wel aanspreken, maar het liefst zien we dit natuurlijk standaard in Lightroom aanwezig.



