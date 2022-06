Oude foto's herstellen met Photoshop nieuwe neurale filter

Het herstellen van dergelijke oudere foto's kan een flinke klus zijn, maar met de nieuwe filters wordt het super eenvoudig.



Het filter verwijderd krassen, vermindert ruis en voegt kleur toe aan oude (zwart-wit) foto's.



Wanneer het filter precies beschikbaar zal zijn is niet bekend gemaakt, maar de kans is groot dat je deze mogelijkheid al bij een volgende update meegenomen wordt.



