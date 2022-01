Licht van de oude meesters

Maar (gelukkig) veranderen dingen.



Fotografie werd steeds toegankelijker en Google is tegenwoordig vaak je dokter... Oke, laten we ons maar focussen op de foto's. Wat ik eigenlijk bedoel is dat beide beroepen meer en meer door de massa werden geadopteerd als 'professioneel' terwijl de meeste kennis van internet kwam.



Met de komst van consumenten camera's kwam ook natuurlijk de hobby fotograaf om de hoek kijken, en natuurlijk ook modelfotografie. Maar goed, je snapt denk ik wel dat dit zonder die enorm dure apparatuur wel wat beperkter is.



Gelukkig kwam daar de uitvinding van de flits en de grote softboxen. En geloof het of niet maar een grote lichtbron was vroeger een stuk makkelijker te maken dan een gefocuste lichtbron, immers daar werden vaak peperdure Fresnels voor gebruikt die zo van de film set waren overgenomen.



Leuk tussendoortje is misschien dat als je naar een groot deel van de echt oudere Hollywood films kijkt, je bij de shots met de dames vaak een erg softe glow over het beeld ziet. Bij de heren in beeld is dit weg.



Let er ook goed op hoe het word opgelost bij scenes waar twee acteurs in close up te zien zijn. Dit zou je kunnen zien als de eerste vorm van Photoshop/retouchen, ondanks dat het in het opname proces werd gedaan door middel van speciale filters.



Maar goed, de consument wilde natuurlijk snel en goed. Even checken op de achterkant van de camera kon niet. Nou ja, je kon zien welke rol je erin had en hoeveel je nog kon schieten, maar dat was het wel.



Dus je moest wel zorgen dat het altijd goed ging, een grote lichtbron is dus ideaal, immers veel minder kans op fouten. Waar de pro een polaroid, lichtmeter en donkere kamer technieken kon gebruiken, ging de hobby fotograaf liever voor afdrukken en 'zeker' weten dat het goed was.



En natuurlijk worden hobby fotografen professioneel en houden ze dan vast aan wat ze weten dat werkt en waarvoor de klant ze inhuurt.



Zo is er eigenlijk een fantastische periode van fotografie volledig in de vergetelheid geraakt bij het grote publiek.



Studio's als Harcourt houden dit nog wel in stand, maar zijn voor veel mensen onbetaalbaar. En als ik heel eerlijk ben... ik vind het niet zo hoogstaand qua kwaliteit als bijvoorbeeld de echte meesters als George Hurrell.



Vergis je trouwens niet als je hem op zoekt, hij schoot voornamelijk met een 8/10 camera en de foto's zijn ZWAAR bewerkt. Alleen niet in Photoshop, maar in de donkere kamer. Een echte kunstvorm. Maar het resultaat is letterlijk wonderschoon en pakt de essentie van de persoon.



Nu kun je je afvragen als je naar die foto's kijkt wat je in vredesnaam aan die gedateerde look hebt in de moderne tijd. En daar zit nu net de grap.



Zelfs als je met grote softboxen werkt zit er een enorme hoeveelheid opties in hoe je dit licht gebruikt. Gebruik je de zijkanten voor extra zacht licht? Gebruik je flags om het licht af te dekken? Gebruik je het dichtbij of veraf, et cetera.



Toen ik begon met modelfotografie ben ik op mijn manier begonnen. Ik ben een zeer theoretisch aangelegd persoon, ondanks dat ik een hekel heb aan handleidingen en boeken lezen wil ik wel weten hoe iets werkt.



Ik hoef het niet uit elkaar te halen en te repareren,maar ik wil gewoon weten waarom iets doet wat het doet.



Mijn eerste flits set was ook direct met lichtmeter. Ik was zelfs verrast dat de flitsers uit voorraad geleverd konden worden, maar de lichtmeter een levertijd had. In mijn gedachte was de lichtmeter toch voor iedereen en waren flitsers voor iedereen apart (afhankelijk van budget, ruimte et cetera).



En met de lichtmeter in de hand ging ik aan de gang. Eerst met een model, maar al snel werd die ingeruild voor een paspop. Die bleef tenminste exact stil staan.



Elke modifier die ik had werd geprobeerd. Wat als ik dit doe? Wat als ik dat doe? Enzovoorts.



Al snel bleek bijvoorbeeld dat het grid voor mijn softbox eigenlijk helemaal niets deed. De gaten waren niet alleen veel groot maar het hele systeem was gewoon veel te dun waardoor het licht alsnog door het grid knalde alsof er niets voor zat. Hoe kan dit op de markt staan, vraag je je dan af.



Maar ik kwam ook in de problemen.

En die problemen zijn eigenlijk het tips gedeelte van dit artikel.