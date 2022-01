Nachtfotografie tip: overweeg een schoudertas

In feite vertelt deze inleidende paragraaf al voldoende. Het vervelende van een rugzak is de noodzaak om deze op de grond te leggen. In een drukke omgeving kan dat een nadeel zijn. Je moet namelijk je aandacht verdelen tussen je statief en de plek waar je de tas neerlegt.



In dat soort omgevingen komt een schoudertas van pas. Je hoeft niets op de grond te zetten of je aandacht te verdelen. Een objectief wisselen is dan eenvoudig en snel.



Kies dus de tas die het beste geschikt is voor je fotografie, zoals ik in een onlangs geschreven artikel ook al uitgelegd heb.