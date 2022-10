Sportfotografie tip: De beste plek bij voetbal

f/4, 1/1600s, 640 ISO @ 400mm

Meer tips over sportfotografie

Het is daarom goed om vooraf te kijken waar je het beste kunt gaan zitten en of dit ook mag. Zo voorkom je dat je voor onverwachte situaties komt te staan en daarmee misschien wel het moment mist.Bij voetbal zit je het mooiste achter de achterlijn dicht bij de cornervlag. Hiermee heb je het meeste bereik voor de aanvallende ploeg.Verder heb je het meeste kans op een juichfoto van een speler die de hoek inrent. Dit heb je nooit in de hand, maar je kunt wel kiezen waar het meeste kans hebt.Stel, je hebt de aanvallende ploeg met een speler als Arjen Robben, dan kun je foto's blijven maken omdat hij steeds met mooie bewegingen acties inzet. In de voorbereiding kun je kijken welke spelers interessant zijn om te fotograferen en daarop je positie bepalen.Deze sportfotografie tip komt uit het gloednieuwe boek De Sportfotobijbel, 101 tips voor succesvolle sportfoto's. Wil je meer praktische sportfotografie tips?Haal de Sportfotobijbel nu in huis!