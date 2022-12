Sportfotografie tip: Weet waar je heen gaat

f/4.5, 1/800s, 640 ISO @ 200mm

Meer tips over sportfotografie

Als je weet waar je heengaat, kun je ook een beetje voorspellen wat er kan gebeuren. Je weet dan wat er speelt, waar je kunt gaan zitten en hoe je het in beeld wilt brengen. Bij atletiek kun je iets heel anders in beeld brengen met andere apparatuur dan bij bijvoorbeeld rugby.Kortom: bereid je voor. Denk na over wat je wilt maken en ga voor dat beeld!Deze sportfotografie tip komt uit het gloednieuwe boek De Sportfotobijbel, 101 tips voor succesvolle sportfoto's. Wil je meer praktische sportfotografie tips?Haal de Sportfotobijbel nu in huis!