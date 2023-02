10 Tips voor panning, de camera met een beweging mee bewegen

In de meeste gevallen wil je graag dat je onderwerp zo scherp mogelijk weergegeven wordt. Wil je echter de beweging zien dan kun je panning gebruiken: de camera met de beweging meebewegen. Dit is moeilijker dan het in eerste instantie lijkt. Ik geef je tien tips. Kan jij die tips aanvullen?



Een foto maken waarin je onderwerp scherp weergegeven wordt is in feite niet zo moeilijk. Zorg dat je op het juiste punt scherpstelt en stel een sluitertijd in die snel genoeg is. Tenzij je iets geks doet, zal de foto scherp zijn.



Het wordt lastiger wanneer je onderwerp beweegt. Maar de automatische scherpstelling van vrijwel elke moderne digitale camera kan dat wel voor opvangen. Kies wederom voor een sluitertijd die snel genoeg is en je onderwerp staat scherp op de foto... Of toch niet?