Stockfotografie, nog steeds interessant?

Budapest straatbeeld

Maar het is wel belangrijk met welke bril je de genoemde conclusies trekt. Moet de geleverde inspanning altijd meteen commercieel interessant zijn?Een (hobby)fotograaf vindt het ook gewoon leuk om met zijn foto's bezig te zijn. Bestede tijd daaraan beleef je als gewoon hobby-plezier.En dan geeft stockfotografie je mooie momenten. Het is altijd verrassend om één van je eigen foto's terug te zien. Op een website, in een tijdschrift, of waar dan ook. Dat zijn altijd weer kleine momentjes van voldoening.Ook bij stockfotografie kun je wel een beetje in de gaten houden waar je wel of niet extra tijd aan besteedt. Een voorbeeld is de prachtige zonsondergang waarvan elke fotograaf er wel een aantal heeft. Je vingers jeuken om daar een mooie stockfoto van te maken.Maar mijn advies is dan, besteed je tijd juist niet aan die foto's!Van zonsondergangen zijn er al duizenden foto's beschikbaar bij stockbureaus. En daar zitten ongetwijfeld pareltjes tussen. Alle kans dat jouw foto daarbij ondersneeuwt. Besteed je tijd liever aan foto's die meer kans op verkopen hebben.Als stockfotograaf moet je wat meer oog hebben voor de foto's die je normaliter niet zou nemen. In deze blog heb ik ter illustratie een drietal foto's opgenomen, alle gemaakt tijdens een weekje Budapest deze zomer.De eerste foto van de skyline Budapest bij nacht oogt het meest spectaculair.Maar alle kans dat deze foto het niet gaat maken als stockfoto. Dit is het standaard mooie plaatje van Budapest. Uiteraard maak ik dat ook, maar ga je zoeken, dan blijkt deze foto als stockfoto al heel veel voorgangers te hebben!De twee andere foto's zijn het 'gewone' straatbeeld van Budapest. Dit zijn wel meer unieke foto's. En het zou zomaar kunnen dat deze wel worden opgepakt en gaan verkopen. Zeker als je daar de juiste thematische trefwoorden bij zet.De ervaring leert ook, dat als een foto eenmaal begint te lopen, dat dat dan vaak ook nog wel even door gaat.