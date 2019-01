Stockfotografie voor fotografen; dief van eigen portemonnee?

Stockfoto's gebruiken

Opbrengsten van een stockfoto

Over het gebruik van stockfotografie en hoe goed, fout, of voordelig dat is, is al veel over geschreven. Ik wil daar in dit blog artikel ook niet teveel over uitwijden.Ik begrijp heel goed dat als je een mooie foto van de Eiffeltoren nodig hebt, je voor een paar euro een stockfoto koopt en niet zelf een fotograaf inhuurt om in Parijs een mooie foto te maken.Veel stockfoto's worden zo gemaakt dat ze door zoveel mogelijk verschillende partijen kunnen worden ingezet. Denk aan een callcenter medewerker met een headset op, of mensen die in pak vergaderen.Er zijn geen bedrijfslogo's of bedrijfskleding in beeld, waardoor de foto's door elk willekeurig bedrijf gebruikt kunnen worden. Deze foto's zijn dertien in een dozijn en daar kun je je als fotograaf niet echt mee onderscheiden.Veel fotografen besluiten daarom om specifiekere, uniekere stockfoto's te maken. Op zich geen gek idee. Er is behoefte aan dit soort foto's bij zowel stockbureaus als bedrijven en het lijkt een leuke manier om wat extra geld mee te verdienen.Daarom heb ik me in mijn begintijd als fotograaf gestort op het maken van een heleboel stockfoto's en heb daarvan een hoop verkocht via stockbureaus. Een leuk zakcentje. Totdat ik ging inventariseren wat het me nu daadwerkelijk heeft opgeleverd.Als ik naar mijn sales rapporten kijk van de foto's die ik bij een groot stockbureau heb staan, dan zie ik dat mijn totale sales neer komt op een bedrag van ongeveer 100.000 euro. Een flink bedrag!Een stockfotobureau zou dit zó als succesverhaal overnemen. Maar dan is het verhaal nog niet compleet.Van dit bedrag heb ik zelf ongeveer 50.000 euro gekregen, de rest ging naar het stockbureau. Nog steeds een flink bedrag.Dit bedrag is het resultaat van het uploaden van stockfoto's over een periode van 16 jaar. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer 3.100 euro per jaar. Nog steeds een leuke bijverdienste toch?In die periode van 16 jaar heb ik ongeveer 42.000 stockfoto's geüpload. Dat komt neer op een gemiddelde opbrengst van ongeveer 1,20 euro per foto die ik heb geüpload (50.000 euro / 42.000 foto's).Als je dat afzet tegen de tijd die het kost om de foto's te maken, de reiskosten, de beeldverwerking en de investering in professionele apparatuur, dan verandert het positieve plaatje waar we mee begonnen aanzienlijk.En dan heb ik het nog niet eens over de tijd die het kost om de foto's te uploaden en te voorzien van keywords, titels, licentieformuleren, et cetera. Al met al blijkt dat je aan het einde van de rit voor een paar Euro per uur hard aan het werk bent.Wil je het niet van mij aannemen? Kijk zelf eens of stockfotografie voor jou interessant is. Houd goed de uren bij die het je kost om de foto's te maken, je reiskosten, beeldverwerking, uploaden van de foto's, en ze te voorzien van alle benodigde informatie.Bekijk dan na een paar jaar wat die foto's je hebben opgeleverd en deel dat door het aantal uren dat het je gekost heeft om de foto's online te krijgen.