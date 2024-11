Sony kondigt de FE 28-70mm f/2 GM aan

Dit is onderdeel van de 20 lenselementen die in 14 groepen zijn onderverdeeld. Ondanks dat weegt het objectief slechts 912 gram en is ongeveer 14 centimeter lang. Ter vergelijk, de Canon RF-versie is 1,4 kilogram met dezelfde lengte.



Gelijk aan veel andere GM-objectieven, heeft de FE 28-70mm f/2 GM een diafragmaring en lensknoppen. De autofocus is snel genoeg om de 120 frames per seconde van de Sony A9 III bij te houden.



het objectief zal medio december beschikbaar komen voor een prijs van 3.599 euro.



