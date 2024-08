Straatfotografie tip: Gebruik leading lines om de kijker te sturen

Nijmegen - f/2.8, 1/125s, 1250 ISO @ 40mm

Dat kunnen de vloer en het plafond in een lange gang zijn, of een bankje waar helemaal aan de andere kant iemand zit. In veel foto's zie je een weg, met de streepjes in het midden, die leiden naar de voetganger verderop.Wij mensen vinden het prettig om aan de hand te worden genomen. Als we niet hoeven te zoeken. En dat is nu precies waar deze leading lines bij helpen.Het is altijd mooi als zo'n leading line uit een van de onderste hoeken van de foto komt. En dan vervolgens uiteindelijk uitkomt bij een onderwerp wat op een snijpunt in de regel van derden is geplaatst.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.