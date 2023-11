Straatfotografie Tip: Gebruik ook eens de Dutch Tilt

De camera werd schuin gehouden, waardoor de horizon niet horizontaal maar schuin loopt. Daardoor word je even van de wijs gebracht; hoe zit die foto nou? Waar kijk ik naar?



De techniek wordt in straatfotografie ook nog wel eens gebruikt. Ik heb me altijd afgevraagd of het bewust was, of dat de desbetreffende fotograaf gewoon een schuine foto had gemaakt, die toch interessant was.



Bij het rechtzetten van een heel schuine foto moet je dan nog wel eens de helft van je foto wegsnijden en dat kan heel je foto ruïneren natuurlijk.



Zeker bij mooie leading lines kan de Dutch tilt een mooi vervreemdend effect hebben. Probeer zelf maar eens.





Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.