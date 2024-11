Compositie tip: Verdraai je lijnen met de Dutch Angle

Brenda - f/8, 1/125s, 100 ISO @ 42mm

101 Tips voor Creatieve Composities

In plaats van een rechte horizon of verticale lijnen, draai je de camera een paar graden zodat het beeld schuin komt te staan. Dit creƫert een gevoel van spanning, dynamiek of zelfs ongemak in je foto, afhankelijk van hoe sterk je de hoek toepast.De Dutch Angle wordt vaak gebruikt in films en fotografie om een dramatisch effect te bereiken. De schuine lijnen breken met de gebruikelijke verwachting van horizontale en verticale composities. Pas op dat je de techniek niet overmatig gebruikt, het kan gauw rommelig gaan ogen.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel.