Waar plaats je de horizon in een landschapsfoto?

Wat is het belangrijkste, voorgrond of lucht. Zoek de beste balans en de horizon komt vanzelf op de meest ideale plek.

In feite zijn er drie plekken waar je een horizon in een foto kan plaatsen. Boven, onder, en in het midden. Welke je kiest hangt af van wat je fotografeert, en wat het meest interessant in je foto is. Vind je het lastig om in het veld een keuze te maken, denk dan aan de volgende richtlijnen.Is de lucht in de foto het belangrijkste in je beeld? Kies dan voor een horizon onder in je foto.Is de voorgrond in de foto het belangrijkste in je beeld? Kies dan voor een horizon boven in je foto.Maar dan komt het, wat als zowel de lucht als de voorgrond beiden interessant zijn? In dat geval zou je ervoor kunnen kiezen om de horizon in het midden te plaatsen. Maar dan is niet altijd de beste keuze.