Meer: Straatfotografie

Michiel Heijmans

Straatfotografie tip: Hoe kun je stiekem fotograferen?

vrijdag 2 januari 2026, 20:10 door | 56x gelezen | 0 reacties

In mijn boek schrijf ik over ethiek en regels, maar straatfotografie is in heel veel gevallen toch een beetje stiekem. Candid fotografie, noemen we dat. Je fotografeert zonder dat andere mensen doorhebben dat je ze fotografeert. En dat is makkelijker dan je denkt.

Straatfotografie

Amsterdam - f/2.8, 1/160s, 800 ISO @ 35mm

Zo kun je bijvoorbeeld doen alsof je iets anders fotografeert, dan snel een foto maken van je onderwerp, en weer doen alsof je dat andere fotografeert.

Je kunt in een straat gaan staan, je fototoestel naar je oog brengen, blijven staan, wachten tot je onderwerp je compositie inloopt, afdrukken, en nog steeds blijven staan. Dat heeft niemand door. Probeer het maar eens.

Je kunt ook vanuit je heup schieten, zelfs als je niet in je zoeker kijkt, maar je fototoestel op je buik laat hangen en 'gokt' dat je je onderwerp juist fotografeert. Hierover later meer.

Ik druk vaak met mijn duim op de sluiterknop, omdat de wijsvinger nu eenmaal meer opvalt.


Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.

» Bestel De Straatfotobijbel
Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk

