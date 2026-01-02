Meer: Straatfotografie
Straatfotografie tip: Hoe kun je stiekem fotograferen?
In mijn boek schrijf ik over ethiek en regels, maar straatfotografie is in heel veel gevallen toch een beetje stiekem. Candid fotografie, noemen we dat. Je fotografeert zonder dat andere mensen doorhebben dat je ze fotografeert. En dat is makkelijker dan je denkt.
Zo kun je bijvoorbeeld doen alsof je iets anders fotografeert, dan snel een foto maken van je onderwerp, en weer doen alsof je dat andere fotografeert.
Je kunt in een straat gaan staan, je fototoestel naar je oog brengen, blijven staan, wachten tot je onderwerp je compositie inloopt, afdrukken, en nog steeds blijven staan. Dat heeft niemand door. Probeer het maar eens.
Je kunt ook vanuit je heup schieten, zelfs als je niet in je zoeker kijkt, maar je fototoestel op je buik laat hangen en 'gokt' dat je je onderwerp juist fotografeert. Hierover later meer.
Ik druk vaak met mijn duim op de sluiterknop, omdat de wijsvinger nu eenmaal meer opvalt.
Over de auteur
Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!
