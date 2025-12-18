Meer: Straatfotografie
Straatfotografie tip: Filters kunnen zorgen voor aparte foto's
In alle gevallen is een filter eigenlijk een soort zonnebril voor je lens. Met filters kun je schittering weghalen (polarisatiefilter) of bijvoorbeeld langere sluitertijden mogelijk maken (ND filters).
Vooral de eerste worden nog weleens gebruikt in de straatfotografie, vooral in gevallen waarbij felle zon zorgt voor hele lichte reflecties op ramen of water.
Spelen met ND-filters komt minder voor, maar kan leuke effecten geven. Soms zie je straatfoto's waarbij een onderwerp stilstaat, terwijl om diegene heen de auto's of fietsers zijn verworden tot lichtstrepen.
Een ND-filter maakt dit eenvoudiger. Vaak gebruik je hiervoor een statief, omdat je je sluitertijd zo lang maakt, dat je handmatig waarschijnlijk bewegingsonscherpte krijgt.
Toch zijn dergelijke foto's wat mij betreft te scharen onder straatfotografie. Als je je onderwerp vraagt om bijvoorbeeld 30 seconden stil te staan of juist een voorwerp als onderwerp neemt, kun je hier fantastische dingen mee doen.
Over de auteur
Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
