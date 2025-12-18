Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Straatfotografie

Michiel Heijmans

Straatfotografie tip: Filters kunnen zorgen voor aparte foto’s

donderdag 18 december 2025, 14:41 door | 58x gelezen | 0 reacties

In alle gevallen is een filter eigenlijk een soort zonnebril voor je lens. Met filters kun je schittering weghalen (polarisatiefilter) of bijvoorbeeld langere sluitertijden mogelijk maken (ND filters).

Mh filters

Nijmegen - f/22, 1/4s, 100 ISO @ 59mm

Vooral de eerste worden nog weleens gebruikt in de straatfotografie, vooral in gevallen waarbij felle zon zorgt voor hele lichte reflecties op ramen of water.

Spelen met ND-filters komt minder voor, maar kan leuke effecten geven. Soms zie je straatfoto's waarbij een onderwerp stilstaat, terwijl om diegene heen de auto's of fietsers zijn verworden tot lichtstrepen.

Een ND-filter maakt dit eenvoudiger. Vaak gebruik je hiervoor een statief, omdat je je sluitertijd zo lang maakt, dat je handmatig waarschijnlijk bewegingsonscherpte krijgt.

Toch zijn dergelijke foto's wat mij betreft te scharen onder straatfotografie. Als je je onderwerp vraagt om bijvoorbeeld 30 seconden stil te staan of juist een voorwerp als onderwerp neemt, kun je hier fantastische dingen mee doen.


Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.

» Bestel De Straatfotobijbel
Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

woensdag 14 januari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

woensdag 18 februari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Straatfotografie
home
Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.731 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord