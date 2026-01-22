Straatfotografie tip: Gebruik het kikkerperspectief

Meer: Straatfotografie
Straatfotografie tip: Gebruik het kikkerperspectiefdonderdag 22 januari 2026, 17:17 door Michiel Heijmans | 40x gelezen | 0 reacties
Ik denk dat ik 20 keer per dag een squat doe. Niet omdat ik nu zo'n sportman ben, verre van zelfs, maar omdat ik graag gebruik maak van het kikkerperspectief. Bij dit perspectief leg je je camera bijna op de grond.
In de straatfotografie zie je vaak foto's van van je af lopende mensen, die in dit perspectief worden gefotografeerd. Ook de foto die je maakt net boven die verse regenplas, is in kikkerperspectief.
Naast dat het kikkerperspectief ons vaak een natuurlijke voorgrond geeft, geeft het ook een bepaalde grootsheid aan ons onderwerp. We kijken letterlijk tegen het onderwerp op. We maken onszelf klein, waardoor het onderwerp in onze foto enorm belangrijk wordt.
Probeer het maar eens bij je eerstvolgende foto: zak door je knieën en fotografeer je onderwerp vanaf dit lage standpunt. Ik weet zeker dat je het kikkerperspectief nog vaak gaat gebruiken!
Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie.
Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!
