Van op straat naar in de boomhut

Toen ik vijf jaar geleden achter een bureau vandaan liep, had ik niet kunnen dromen over de boomhut waar ik nu mijn foto's maak.



Het einde van het jaar komt eraan, en of je nu wilt of niet, december is de maand van reflectie. Heb ik wel genoeg gedaan? En heb ik wel genoeg plannen voor 2026? Baal ik van dingen, of zijn er dingen anders gegaan dan verwacht? Welke dromen behaald, en welke bij lange na niet?



Een maand geleden liep ik terug van een fotoshoot, stapte ik mijn auto in en reed naar mijn nieuwe studio. Dat was niet eens een droom van mij, eigenlijk, een nieuwe studio. Laat staan een eigen studio.



Vorig jaar was ik eigenlijk helemaal niet zo bezig met studioportretten. Ik gaf mijn straatfotografieworkshops, de lezingen voor CameraNU en ik maakte zakelijke portretten.



Die zakelijke portretten maak ik nog steeds. En de workshops, en de lezingen, dat zijn allemaal vaste waarden geworden in mijn werkmaanden.





Boomhut

Ik kijk uit het raam over de weilanden, en zie in de verte een vogel op vliegen. Er grazen wat paarden in de verte en in de voorgrond staan de vrachtwagens van een transportbedrijf. Ik zie ze niet eens meer, want de natuur heeft mijn belangrijkste focus.Die natuur, en het verre wegkijken, maken dat ik mijn studio ook gekscherend mijn boomhut noem. Het voelt ook echt zo. Het is die woensdagmiddag-hobbyclub waar je komt timmeren en kleien. Die plek waarbinnen jouw eigen creativiteit alles mogelijk is.In mijn boomhut is vooral heel veel ruimte om jezelf te zijn. Dat doe ik ook. In urenlange gesprekken denk ik met de mensen die ik daarna fotografeer na over dromen, plannen, toekomst.En soms gaat het ook over de dingen die we hebben meegemaakt. De dingen die ons gevormd hebben, en hebben gemaakt tot wat we nu zijn. Er zit kracht in die gesprekken. Mensen komen zachter op de foto, of juist sterker. Maar in ieder geval als zichzelf.