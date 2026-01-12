Straatfotografie met een plan



In basis is het niet veel anders dan wat je normaal doet. Je pakt je camera, neemt wat extra batterijen mee en, in deze tijd van het jaar, beslist of je handschoenen aan moet trekken.



Je hebt vast van te voren al besloten naar welke stad je zou gaan. Omdat die ene route van vorige keer zo goed was bevallen, kies je om die route opnieuw te volgen; misschien zie je nieuwe dingen. Je kijkt hoe laat de trein of tram gaat en plant alvast waar je koffie gaat drinken.



Toch die andere camera mee, en dan met die ene fijne camerariem. Moet ik een tas meenemen? Ik denk het niet, mijn jaszak is diep genoeg.



Het hele proces duurt vijf minuten en als jij net als ik bent, dan heb je dus alles voorbereid, zonder dat je enig idee hebt welke beelden je gaat maken.





Utrecht, 9:00 uur

Amsterdam, 11:00 uur

Middelburg, 13:00 uur

Rotterdam, 15:00 uur

Nijmegen, 17:00 uur

De stad ontwaakt en je zet je camera op zwart-wit. In de verte lopen forenzen, hoofd gebogen en met een tas op hun rug. Een enkeling belt, niemand heeft aandacht voor elkaar.Ik ben de achteruitgang uit gelopen, richting de spoorbrug. Ik zie lijnen, reflecties, een enkeling met een paraplu. Mijn plan is om minimalistische beelden te maken, met weinig contrast. Het past bij de ochtend, er hangt een sliert mist om Utrecht Centraal.Het is vervelend druk bij de tulpenmarkt. Ik ben op weg naar het Rijksmuseum, op zoek naar contrast en een felle kleur. Ik heb Saul Leiter in mijn hoofd, en de schaduwpartijen van Moriyama.Onderweg naar het Rijksmuseum kijk ik omhoog naar waar de zon staat. Ik beslis of ik aan de kant van het Museumplein wil fotograferen, of juist in de tunnel bij de ramen van het museum zelf.Ik hoop op een rode winterjas, of iets geels. Gewoon iets wat lekker knalt. Het wordt vast een fietser, en dan pannen. De beweging bevriezen, op het juiste moment, net voor de fietser de schaduw inrijdt."Koffie, graag," zeg ik tegen de dame van het koffietentje bij de Markt. In de zomer staan hier enorme rijen voor ijs, nu koopt een enkeling een wafel met Nutella. Om de hoek zit op de Markt een viskraam en een friettent.Duitse geluiden klinken vanaf een vol terras. Een meeuw vliegt op en andere vechten om een stukje kibbeling. Ik kom hier om de choas vast te leggen. Even rustig zitten is er hier nooit bij. De toerist trapt in het gemak van de locatie. Een hond blaft fel naar de meeuw.Ik wandel Blaak op, langs de verloren ledenmaten. Iets verderop kijk ik de metro in, ik had voor rode lijnen kunnen gaan vandaag. Maar daarvoor ben ik hier niet. Ik kom voor rook en eetkraampjes, dus loop de Markthal in.Het bonte plafond schreeuwt me tegemoet, en ik roep iets terug. Ik zoek een grill bedekt met sateetjes, of een soeppan waarvan de deksel wordt opgelicht.Ik herinner me Borough Market in Londen, tijdens mijn laatste workshop daar. Stoom, rook, zweet en een bepaalde sereniteit in de kraampjes, drukte erbuiten. Ik zoek naar de enkeling, met een pan.De zon zakt langzaam en onder de spoorbrug ontstaan harde schaduwen. Lange schaduwen. Een hardloopster vormt een silhouet. In de verte laat de Waalbrug forenzen vertrekken en boven me raast de intercity naar Dordrecht het station in.Ik wacht, aan de kant van de Gelderlander. Zo nog een bakkie bij Gesha en dan naar huis. Een man met hond loopt de koude, stalen draaitrap op. Hij steekt hard af tegen de witte lucht.Als je weet wat je wil maken, verdeel je in je hoofd de stad in plekken die passen bij de door jou zo gewenste foto's. Doelloos rondzwerven met het risico op verveling, of dat mooie woord "fatigue", is er niet bij vandaag.Je weet wat je zoekt. Dat kan een los beeld zijn, of een nieuwe toevoeging aan je serie over honden in de stad, paraplu's, achtergelaten winkelwagentjes.Mijn series bevatten mensen met gevouwen handen, achter hun rug. Sjokkers. Ik zoek altijd naar regen die afsteekt tegen de donkere binnenkant van een paraplu. Mensen die hun hond dragen - wat bezielt die mensen, laat dat beestje lopen, of laat het thuis. Mensen met een boek, liefst lezend.Ik maak zelden losse beelden meer. Mijn grootste project heeft de werktitel Solitude, en gaat over de eenling in de drukte. Achteloos draai ik mijn camera naar portretstand, om de stad af te schermen. Die ene roker in een portiek, of de man met krant in het park.Veel negatieve ruimte. Nadenkers, mensen die pauze hebben. De eenling, die tijdelijk eenling is, zo weer naar zijn vrienden of collega's gaat. Ik denk dat ik daar het meest naar zoek.Ik denk dat ik daar het meest naar zoek, en tussendoor de andere beelden maak, voor mijn andere series. Want om nu een hele dag op zoek te gaan naar iemand met zijn handen op zijn rug, dat is ook zoiets.Ga jij als een kip zonder kop met je camera de stad in, of heb je een vooropgezet plan? Aan welke series werk je? Ik ben benieuwd.