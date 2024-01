Straatfotografie tip: Kaders geven overzicht en sturing

Nijmegen - f/2.8, 1/500s, 500 ISO @ 200mm

Gratis Online Sessie over Straatfotografie

Die kaders kunnen ook onzichtbaar zijn. Als je een foto maakt in lagen, heb je een kader op de voorgrond, een kader in het midden en een kader in de achtergrond. En je wil het liefst dat die kaders met onderwerpen elkaar niet overlappen (dat maakt een rustigere foto).Tenslotte kunnen die kaders ook zichzelf presenteren in de vorm van bijvoorbeeld een sleutelgat, een ring aan de muur, of een doorkijkje door een standbeeld. Ik ken een foto die genomen is door de poten van een hond heen; dat is ook een kader!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.Vanavond (donderdag 25 januari 2024) om 20:00 uur geef ik een online sessie over Straatfotografie. Je bent van harte welkom om mee te doen. Dat kan gewoon vanachter je eigen computer.