3 andere ideeën om je fotografieniche te ontdekken

Je fotografeert dus door een klein gaatje in plaats van door een objectief. Het kleine gaatje kun je zelf maken in je bodydop (waarmee je je camera afsluit als er geen objectief op zit). Maak een klein en zo rond mogelijk gaatje (ongeveer 0,3mm). Boor bijvoorbeeld een gat in het midden van de cameradop.Het gat is dan nog wel te groot, maar dat kun je naderhand afdekken aan de achterzijde met bijvoorbeeld een stukje aluminiumfolie waarin je met een speld een gaatje hebt geprikt. Plak de voorzijde van de cameradop af met een hersluitbaar stukje tape, zodat het gaatje alleen open is tijdens de opname.Nu zet je je camera op statief en zet je hem op de B(ulb)-stand en een zo laag mogelijke iso-waarde. Je gebruikt een draadontspanner en je gaat nu proefondervindelijk de belichtingstijd vaststellen. Als je testbeeld te donker is verdubbel je je belichtingstijd net zo lang tot je een goed belichte testopname hebt. Soms is dat een belichtingstijd van wel enkele minuten!Daarna moet je ook nog experimenteren met de scherpte van je beeld. Als dit te onscherp is, probeer dan een beter gaatje te maken. Op internet zijn veel handleidingen met ideeŽn te vinden hiervoor.Bij pinhole-fotografie heb je een enorme scherptediepte tot je beschikking. En dat is maar goed ook, want doordat je geen objectief gebruikt, kun je helemaal niet scherpstellen!