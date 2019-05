3 ideeën om je fotografieniche te ontdekken

Hoe het werkt: je stelt je camera dusdanig in dat je met een halve seconde-sluitertijd nog steeds een donkere foto krijgt. Stel dus je laagste iso-waarde in en een klein diafragma. Flits binnen deze halve seconde (altijd raak!) en je flitser verlicht het bewegende onderwerp.



De 'effectieve sluitertijd' is dan gelijk aan de duur van de flits. Dit kan bij een vrij krachtige flitser al sluitertijden van 1/50.000 seconde opleveren.



Met een reportageflitser die je handmatig kunt instellen kun je al snel na wat oefening tot leuke resultaten komen. Zoek (liefst binnenshuis) naar een donkere omgeving, zet je camera op Manual met een klein diafragma, lage iso-waarde. Stel de langst mogelijke sluitertijd in waarmee je nog een zwart beeld krijgt.



Zet dan je flitser aan in een lage stand (= korte flitsduur). Je zou de flitser op de camera kunnen plaatsen, maar in de praktijk worden ze altijd los van de camera gebruikt. Je hebt dan wel een kabel of draadloze aansturing nodig uiteraard. Het resultaat is dat je minder 'platte' beelden krijgt als je de flitser off-camera gebruikt.



Het scherpstellen op je onderwerp (dat er op dat moment nog niet is) is iets dat je van tevoren moet regelen. Houd een puntje van een potlood op de plek waar de druppels gaan vallen en stel hierop scherp.



Haal de camera vervolgens van de autofocus af. En werk uiteraard vanaf statief! Je kunt de highspeed modus van je camera gebruiken om meerdere foto's achter elkaar te maken, maar helaas houdt je flitser dat niet bij.



De timing is bij dit soort fotografie wel hetgeen waar je het meest op moet oefenen. Hoe zorg je dat je op het juiste moment afdrukt? Je kunt heel veel oefenen met een druppelende kraan die met enige regelmaat druppels laat vallen. Maar helaas kun je niet altijd oefenen met een repeterende beweging.