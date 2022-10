Het Perfecte Plaatje; Tegenpool portret en splash foto

Winnende foto van Linda Hakeboom

f/7.1, 1/200s, 100 ISO

Linda won deze ronde met haar omgedraaide foto van knikkers die in het water gegooid werden. Zij had creatief (vooraf) bedacht om de foto om te gaan draaien voor het bijzondere effect.Voor de splash foto's gebruikte de BN'ers de Canon EOS 90D digitale spiegelreflex met de Canon EF 100mm f/2.8L Macro of de 24-70mm f/2.8L De 100mm Macro is natuurlijk ideaal om details goed vast te kunnen leggen. Dit objectief is trouwens ook echt ontzettend scherp (ik heb hem zelf ook, ook uitstekend bruikbaar voor portretten).Linda gebruikte voor haar winnende foto trouwens de 24-70mm. Voordeel is natuurlijk dat je iets makkelijker meer op de foto kunt zetten.Ook over de 24-70mm f/2.8 ben ik trouwens erg enthousiast. Dit is het objectief dat ik voor het merendeel van mijn foto's gebruik. Een lekker lichtsterk en veelzijdig inzetbaar objectief.Er werden reportageflitsers gebruikt om het beeld te bevriezen. Dat werkt voor dit soort fotografie uitstekend, want de lichtpuls van zo'n flitser is superkort. Hierdoor bevries je alle beweging in de foto.De flitsers werden draadloos aangestuurd via de triggers vanaf de camera van de deelnemers. Zo kun je eenvoudig meerdere flitsers vanuit meerdere hoeken inzetten. Pim Hendriksen was de gastjury voor deze shoot en gaf de kandidaten extra tips.Net zoals in eerdere jaren werd er deze eerste week niemand uitgestuurd. Vanaf volgende week moet er wel iedereen week een kandidaat het programma verlaten.Er is ook een weekopdracht. Hierbij maak je kans op een cadeaubon ter waarde van 449 euro te besteden aan camera apparatuur bij Kamera Express.De opdracht van deze week is: 'Je kunt je foto tot en met 12 uur op zondag 16 oktober 2022 insturen . Wil je inspiratie opdoen voor jouw splashfoto? We hebben meerdere behulpzame artikelen.In de aflevering van aanstaande woensdag gaan de BN'ers de stad in kikvorsperspectief vastleggen. Voor de tweede opdracht gaan ze terug in de tijd naar de jaren 20 van de vorige eeuw.Ik heb me weer goed vermaakt deze eerste aflevering. Er zitten weer leuk kandidaten in. Wat vond jij ervan?