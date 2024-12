Van de regen naar druppels fotograferen

Tijdens deze donkere wintermaanden kan het weinig uitnodigend zijn om buiten te fotograferen. Zeker niet als het regent. De druppels die regen vormen kan je wel als fotografie onderwerp gebruiken.



Laat het binnen regenen. Druppel voor druppel, in het tempo dat jij bepaalt. Dat is druppelfotografie, een mooi tijdverdrijf als het buiten fotograferen niet zo aantrekkelijk is.



Je kan het low budget doen, door druppels uit een kraan te laten vallen. Dat geeft echter weinig controle. Een druppelaar biedt meer mogelijkheden. Het is een kleine investering die voor uren plezier kan zorgen.



Ik heb enkele jaren geleden zo'n druppelaar gekocht en ermee gespeeld. Dat leverde leuke foto's op. Ik gaf dit ook al eerder als idee op voor de donkere wintermaanden. Lees het artikel er nog maar eens op na.



Ik heb na lange tijd de druppelaar tevoorschijn gehaald. Het werd weer eens tijd om op mijn gemak te spelen met het fotograferen van druppels. Dat heeft tot enkele leuke resultaten geleid die ook voor jou wellicht inspirerend kunnen werken.