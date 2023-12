Hoe begin je met infrarood-fotografie

Heb je interesse in infrarood-fotografie met je digitale camera? Wat komt daar dan bij kijken? Ga je met kleine stapjes beginnen of duik je direct diep op dit soort fotografie in? Ik vertel je hoe ik het zou aanpakken.



Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn vraag naar wat de lezers van dit blog zouden willen lezen. Dit onderwerp, infrarood-fotografie, is voorgesteld door Donald Willemsen, waarvoor mijn dank.



Ik wil vooraf bij vermelden dat ik zelf totaal geen ervaring met deze vorm van fotografie heb. Wat ik hier in dit artikel beschrijf is het resultaat van mijzelf verdiepen in deze vorm van fotografie.





Wat is infrarood?

Het is belangrijk om duidelijk te krijgen wat infrarood is, maar wel op een heel erg versimpelde manier. Infrarood, afgekort IR, is licht dat voorbij rood in het spectrum ligt. We kunnen dit niet met ons blote oog zien waardoor we ons er normaal gesproken niet van bewust zijn.