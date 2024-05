Zwart-wit fotografie tip: Buitenaards effect met een infraroodfilter

f/6.3, 1/320s, 100 ISO @ 18mm

De Zwart-witbijbel

Het effect van het filter is bijzonder; groen wordt als wit weergegeven en blauw wordt zwart. Het geeft een erg onnatuurlijk ogend plaatje dat iets weg heeft van een winters tafereel.Omdat je dit soort kleuren normaal juist niet in je foto wilt zien, zit er in de meeste camera's een filter dat juist wel het infrarood licht filtert. Je kunt dit filter laten verwijderen, maar je camera is dan minder geschikt voor gewone fotografie. Het verwijderen van het infraroodfilter is dan wel weer gunstig voor astrofotografie.Het effect is natuurlijk ook na te bootsen in Photoshop.Dit is één van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.